L’OM court à la catastrophe, l’inquiétude grandit à Marseille

Arnaud De Kanel

L'OM connait un coup de mou depuis plusieurs matchs, notamment à domicile. Le club phocéen a lâche des points précieux contre Montpellier et s'est fait ravir sa place de dauphin par le RC Lens. Derrière, l'AS Monaco chasse également l'OM qui pourrait tout simplement être éjecté du podium après l'avoir occupé une majeure partie de la saison.

Le château de carte bâti par Igor Tudor depuis le début de la saison s'écroule peu à peu. Le Vélodrome n'est plus une forteresse imprenable, loin de là, et l'OM y a encore laissé des points. Le RC Lens ne s'est pas fait prier pour l'emporter à Rennes et dépasser les Olympiens au classement. L'OM se retrouve sous la pression du club artésien pour la fin de saison mais voit également l'AS Monaco et le LOSC revenir à vitesse grand V. Marc Libbra ne cache pas son inquiétude.

Coup de tonnerre pour le mercato de l'OM ? Le scénario catastrophe https://t.co/uZMLYZLkAk pic.twitter.com/bdu5AL28Gs — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«L’OM avait les armes pour aller au bout»

Dans un entretien accordé au quotidien régional La Provence , Marc Libbra estime que l'OM peut tout perdre. « C’est possible, bien sûr. Ça serait un gâchis par rapport à la saison qui a été faite. L’OM avait les armes pour aller au bout. La saison n’est pas finie, Marseille reste une équipe redoutable à l’extérieur où elle a gagné presque de partout. L’espoir est toujours là. Elle est au coude à coude avec Lens où elle va à la 34e journée, après des déplacements à Lyon et Lille. Au Vélodrome, elle reçoit des équipes qui luttent pour se maintenir. Rappelez-vous l’époque Bielsa où l’OM est champion d’automne et finit à la place la plus merd…, 4e. Il ne faudrait pas revivre ça. L’ensemble de la saison est bon, mais il faut être sur le podium. Sinon, les supporters ne comprendraient pas ; ils montreraient un tout autre visage. Je ne dis pas qu’ils ont raison, mais ils ont le droit d’être mécontents. Il ne faut pas que la folie furieuse du Vélodrome se retourne contre toi. Si l’équipe devient 4e, ça devient très versatile. Les joueurs qui viennent d’arriver ne l’ont pas compris du tout car ils ne l’ont pas vécu », a-t-il déclaré. Et quand il s'agit de parler de podium, Marc Libbra affiche d'énormes craintes, nourries notamment par les bonnes dynamiques des adversaires.

«Cet OM est imprévisible»