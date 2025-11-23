L’OM cartonne : L’annonce surprise en plein direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, l'OM a parfaitement négocié son rendez-vous avec l'OGC Nice en écrasant les Aiglons 5 buts à 1. Les Phocéens ont réussi leur retour à la compétition après la trêve internationale face à une équipe toujours dangereuse. Nabil Djellit a beaucoup apprécié la réussite des Marseillais et le journaliste n'a pas manqué d'exprimer une grande joie.

En réussissant à délivrer une prestation de haute qualité face à Nice, l'OM a repris temporairement la tête de la Ligue 1. Le club de la cité phocéenne, qui traversait une période de moins bien avant la trêve, a remis les pendules à l'heure et c'est de bon augure avant d'affronter Newcastle en Ligue des champions.

L'OM impressionne, Nabil Djellit valide Face à l'OGC Nice, l'OM se devait de maîtriser son sujet pour éviter de tomber dans l'inquiétude. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas tremblé, bien au contraire. « C'est vrai qu'ils ont gagné avec une vraie marge. Moi, Marseille, je les attends justement sur ces matches-là : Strasbourg, Nice, des matches où la saison dernière, ces équipes que je classe "intermédiaire plus" comme Rennes… C'est important d'être fort face aux "intermédiaires plus". Parce que souvent tu es fort avec les faibles, parfois tu peux être fort avec les forts, et ces équipes-là entre deux, ni favorites ni outsiders, je trouve que la saison dernière c'est souvent là où Marseille laissait des points » débute Djellit dans L'Equipe du Soir.