L’OM cartonne : L’annonce surprise en plein direct !

Vendredi soir, l'OM a parfaitement négocié son rendez-vous avec l'OGC Nice en écrasant les Aiglons 5 buts à 1. Les Phocéens ont réussi leur retour à la compétition après la trêve internationale face à une équipe toujours dangereuse. Nabil Djellit a beaucoup apprécié la réussite des Marseillais et le journaliste n'a pas manqué d'exprimer une grande joie.
En réussissant à délivrer une prestation de haute qualité face à Nice, l'OM a repris temporairement la tête de la Ligue 1. Le club de la cité phocéenne, qui traversait une période de moins bien avant la trêve, a remis les pendules à l'heure et c'est de bon augure avant d'affronter Newcastle en Ligue des champions.
L'OM impressionne, Nabil Djellit valide
Face à l'OGC Nice, l'OM se devait de maîtriser son sujet pour éviter de tomber dans l'inquiétude. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas tremblé, bien au contraire. « C'est vrai qu'ils ont gagné avec une vraie marge. Moi, Marseille, je les attends justement sur ces matches-là : Strasbourg, Nice, des matches où la saison dernière, ces équipes que je classe "intermédiaire plus" comme Rennes… C'est important d'être fort face aux "intermédiaires plus". Parce que souvent tu es fort avec les faibles, parfois tu peux être fort avec les forts, et ces équipes-là entre deux, ni favorites ni outsiders, je trouve que la saison dernière c'est souvent là où Marseille laissait des points » débute Djellit dans L'Equipe du Soir.
L'OM peut viser le titre en Ligue 1
En début de saison, l'OM n'avait pas caché ses ambitions concernant la Ligue 1. Le club espère décrocher un nouveau titre de champion de France et c'est avec ce genre de performances que ce sera envisageable. « Donc contre Nice, en plus avec une marge qui est quand même importante et impressionnante pour le coup, pour dire que Marseille a fait un grand match, c'est important de le dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le championnat. Parce que souvent ils laissent des points là où ils ne doivent pas en laisser et ils décrochent » ajoute Nabil Djellit.