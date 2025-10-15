L’OM boucle un transfert de dernière minute, c’est la panique !

Recruté en toute fin de mercato estival par l’OM en provenance de West Ham, Emerson Palmieri a longtemps craint que son transfert n’aboutisse pas. Le latéral gauche italien se confie sans détour à ce sujet et évoque notamment sa panique lorsqu’il a vu les négociations s’éterniser avec l’OM.
La direction de l’OM a vécu une fin de mercato estival 2025 très agitée avec plusieurs recrues de dernière minute comme Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Emerson Palmieri. Ce dernier, arrivé tout droit de West Ham pour un peu moins d’1M€, avait pourtant trouvé un accord avec l’OM depuis déjà plusieurs semaines, et il a d’ailleurs eu peur que son transfert n’aboutisse pas.
« J’étais nerveux… »
« Deux semaines auparavant, j'avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que l'accord entre les clubs. J'étais un peu nerveux car j'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu'ils m'ont attendu jusqu'au dernier moment », confie Emerson à Calciomercato sur les coulisses de son arrivée tardive à l’OM.
Emerson a eu peur
« J'avais cette crainte, car je suis un homme de parole, mais cela ne dépendait pas seulement de moi. Avant le transfert, j'ai passé 50 jours à m'entraîner seul, West Ham ne baissait pas ses exigences, mais je suis resté calme car je savais que Marseille était là », persiste le latéral gauche italien de 31 ans, qui a finalement bel et bien débarqué à l’OM.