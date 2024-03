L’OM «au fond du seau», Gasset a tout changé

Hugo Chirossel

Avec trois victoires en autant de rencontres, Jean-Louis Gasset a réussi ses débuts avec l’OM. Si cela demande confirmation, l’effet de l’arrivée du technicien français âgé de 70 ans se fait tout de même sentir. Chose qui n’était pas simple, car le vestiaire était très touché par la série de mauvais résultats.

Nommé entraîneur de l’OM le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a rapidement insisté sur un point : la confiance. Le technicien français de 70 ans voyait de la qualité dans l’effectif marseillais, mais estimait que le problème était avant tout mental, un point souvent évoqué par son prédécesseur, Gennaro Gattuso.

Les joueurs étaient « au fond du seau »

D’après L'Équipe , les joueurs de l’OM étaient très affectés par la série de mauvais résultats. Le groupe était « au fond du seau », selon certains proches du vestiaire. Dès son arrivée, Jean-Louis Gasset s’est donc évertué à ramener de la confiance à des joueurs qui en avaient bien besoin.

« Il fallait parler au groupe et parler aux jeunes, pour les décrisper »