L'OM a trouvé son «arme fatale», le PSG est battu !

Contrairement à la saison passée, l'OM surfe sur l'ambiance du Vélodrome pour briller. C'est bien simple, le club phocéen a remporté tous ses matches à domicile cette saison. Pour Bixente Lizarazu, c'est même l'arme fatale de l'OM qui a même permis de battre le PSG (1-0).

Leader de Ligue 1, l'OM réalise notamment un parcours parfait à domicile avec notamment une victoire contre le PSG (1-0). Le club phocéen a tout simplement remporté tous ses matches au stade Vélodrome ce qui fait dire à Bixente Lizarazu qu'il s'agit de l'arme fatale des Marseillais.

L'OM invaincu au Vélodrome « Si le Vélodrome est devenu l’arme fatale des marseillais ? C’est le cas. C’est vrai que c’est une équipe qui a souvent été très bonne à l’extérieur puisqu’elle était bonne en contres. Aujourd’hui j’ai l’impression qu’ils sont beaucoup plus équilibrés. Je trouve que malgré tous les changements qu’il y a eu à l’intersaison, ils se sont renforcés dans toutes les lignes et ils sont en train de prendre », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.