L'OM a recruté «une nounou» ?

Jean de Teyssière

L'OM a plongé dans une nouvelle crise cette saison après le match nul décroché face au FC Metz. Face à l'un des promus de la saison, pourtant en grande difficulté ces dernières semaines avec sept défaites consécutives en Ligue 1, l'OM n'a pas réussi à gagner et se relancer pour les places européennes. Gennaro Gattuso semble sans solution et a même était comparé à une nounou.

Gennaro Gattuso semblait désabusé après le match nul de l'OM face au FC Metz. L'entraîneur italien parle même de « mini-crise » et il l'OM est encore une fois plongé dedans, après celle de septembre. L'Italien ne donne même pas l'impression d'être l'homme de la situation, selon un ancien champion du monde...

«L'OM s'est trompé sur certains profils»

Dans l'émission Rothen s'enflamme , diffusée sur RMC , Emmanuel Petit a réagi à la situation de l'OM : « On l’a dit à maintes reprises concernant le choix de l’entraîneur qu’il fallait que ça corresponde à l’image des supporters et de la ville et ils s’étaient trompés sur certains profils. Je regarde aujourd’hui, c’est pareil pour les joueurs. »

«Ce n’est pas un entraîneur, c’est une nounou»