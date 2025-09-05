L’OM a recruté «un guerrier» du lourd est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 29 ans, Nayef Aguerd fait son retour en Ligue 1. Le défenseur central marocain s’est engagé pour cinq saisons avec l’Olympique de Marseille, après un passage remarqué à West Ham. Un recrutement stratégique pour l’OM, en quête de solidité et de leadership défensif, qui mise sur un joueur expérimenté Son ancien coach à Dijon Olivier Dall'Oglio s'est prononcé sur ce transfert.

Les dernières heures du mercato ont été agitées à l'OM. Le club marseillais a bouclé plusieurs coups, notamment le recrutement de Nayef Aguerd. Passé par West Ham, l'international marocain s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l'OM. Olivier Dall'Oglio connaît bien Aguerd, qu'il a eu sous ses ordres à Dijon. A Africa Foot, il a donné son ressenti sur cette opération.

Le coup Aguerd est validé « Il est expérimenté. C’est un joueur de 29 ans, qui a déjà évolué dans trois des meilleurs championnats européens (France, Espagne, Italie). Il a disputé la Ligue des Champions avec Rennes, gagné la Ligue Europa Conférence avec West Ham en 2023. Avec sa sélection nationale, dont il est un des cadres, il a joué la Coupe d’Afrique des Nations et la dernière Coupe du Monde. Il va apporter aussi sa sérénité, son calme, sa qualité de relance, et son état d’esprit. C’est un guerrier, un vrai compétiteur » a déclaré Dall'Oglio.