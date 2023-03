L'incroyable porte-bonheur de l'OM, c'est lui !

Thibault Morlain

Après deux défaites consécutives contre le PSG et surtout face à Annecy, l'OM devait relever la tête. Ça a été chose faite avec une victoire sur la pelouse de Rennes (0-1). Il faut dire qu'une défaite semblait impossible à se dérouler étant donné que le porte-bonheur de l'OM s'était activé.

L'OM consolide sa deuxième place en Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor se sont imposés ce dimanche face à Rennes (0-1). Le choc a ainsi tourné en faveur des Olympiens, qui s'en sont remis à Sead Kolasinac. Buteur, le défenseur de l'OM a profité de l'offrande de Cengiz Ünder. Et quand le Turc est décisif, c'est une bonne nouvelle pour Marseille.

0 défaite avec un Ünder décisif

Arrivé de l'AS Rome a l'été 2022, Cengiz Ünder apparait comme un véritable porte-bonheur pour l'OM, du moins quand il est décisif comme cela a été le cas face à Rennes avec une passe décisive. Ainsi, la statistique a été dévoilée : l'OM n'a jamais perdu quand Ünder a été décisif. Le bilan est ainsi de 20 victoires et 3 matchs nuls pour les Phocéens.

L'OM voulait s'en séparer

Et dire que l'OM voulait se séparer de Cengiz Ünder il y a quelques mois de cela... En effet, lors du dernier mercato estival, il était question d'un départ du Turc. L'OM ne comptait plus sur Ünder, cherchant à l'utiliser comme monnaie d'échange avec l'Atalanta Bergame pour avoir Malinovskyi. Ünder a finalement dit non et ce n'est donc pas une si mauvaise nouvelle que cela pour les Phocéens.