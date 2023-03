Critiqué, un joueur de l’OM lâche une énorme réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le debut de saison, Leonardo Balerdi alterne le bon et le moins bon. Et ces dernières semaines, l’Argentin ne s’est pas vraiment distingué par ses prestations. Que ce soit contre le PSG et surtout face à Annecy, Balerdi a largement déçu. Mais après la victoire à Rennes dimanche soir (1-0), le défenseur de l’OM n’a pas manqué de répondre aux critiques.

Cette saison, Chancel Mbemba et Samuel Gigot se sont imposés comme les valeurs sûres de la défense de l’OM. Néanmoins, Leonardo Balerdi ne peut pas en dire autant et se retrouve régulièrement sous le feu des critiques. Après la victoire à Rennes, l’Argentin a évoqué sa situation.



«On s’en sort bien avec ce 1-0»

« On est venu pour gagner. C’était un match difficile, on le sait. Mais on a remporté une victoire très importante. Rennes a eu des occasions comme nous mais on s’en sort bien avec ce 1-0 », lance le défenseur de l’OM en zone mixte avant de répondre clairement à ses détracteurs.

«Je ne regarde pas les critiques»