Les supporters menacent l’OM, la mairie prend position

Amadou Diawara

Après le nul face à Toulouse ce dimanche, les supporters de l'OM se sont emportés. Et certains ultras marseillais sont même allés jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria. Interrogée sur la crise au Vélodrome, Samia Ghali - adjointe au maire de Marseille - a pris position.

A la fin de la dernière saison, Marcelino a été choisi par Pablo Longoria pour remplacer Igor Tudor. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas du tout convaincu les supporters de l'OM. D'ailleurs, après le nul face à Touloà Marseille use ce dimanche, le public du Vélodrome a laissé éclater sa colère face aux joueurs. De surcroit, certains ultras de l'OM sont allés jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria. Ce qui était la goutte de trop pour Marcelino, ayant démissionné de son poste d'entraineur à Marseille.

Crise à l’OM, McCourt évite une catastrophe https://t.co/ZgoSq9qUru pic.twitter.com/Tjx0REMjBs — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Ça ne m’inquiète pas»

Interrogée par BFM Marseille sur la crise à l'OM, Samia Ghali a pris position. « Ça ne m’inquiète pas, on a la chance d’avoir des supporters exceptionnels à Marseille, avec cette fougue qui les emporte par moment. Une chose est sure : ils aiment le stade Vélodrome, l’OM et ça n’a pas de prix. Les clubs de supporters, c’est le vrai Marseille avec tout ce que ça comporte, le bon et le pas bon. Je n’ai pas d’inquiétude sur le fait que les choses finissent par s’apaiser » , a confié l'adjointe au maire de Marseille, avant d'en rajouter une couche.

«On a la chance d’avoir des supporters exceptionnels»