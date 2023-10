«Les larmes commencent à monter» : Gattuso fatigue déjà le vestiaire de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour son fort caractère et son exigence, Gennaro Gattuso a profité de la trêve internationale pour réaliser un gros travail foncier, estimant que l’OM était en retard sur un plan physique. Les joueurs ont ainsi souffert comme l’a raconté Jonathan Clauss, pour sa part présent avec l’équipe de France, dévoilant ce que lui avaient raconté ses partenaires marseillais.

Les joueurs de l’OM n’ont pas eu le temps de souffler durant ces deux dernières semaines. Alors que certains ont rejoint leur sélection, à savoir Jonathan Clauss, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba et Amir Murillo, les autres sont restés dans la cité phocéenne et ont dû se plier aux exercices de Gennaro Gattuso qui n’a pas fait les choses à moitié. Estimant que son équipe n’était pas au point sur le plan physique, le nouvel entraîneur de l’OM a haussé le rythme pendant les séances d’une durée d’1h10, et durant lesquelles il ne lâchait pas ses protégés. Interrogé par BFM Marseille , Jonathan Clauss reconnaît que ses coéquipiers ont souffert.

« Lorsque vous sentez que les larmes commencent à monter sur le terrain, c’est que ça bosse bien »

« Je confirme les ouï-dire de certains. J’en ai parlé avec quelques-uns qui m’ont dit que lorsque vous sentez que les larmes commencent à monter sur le terrain, que vous ne sentez plus vos jambes et que vous dormez extrêmement tôt le soir, c’est que ça bosse bien , a reconnu le latéral droit, qui était pour sa part avec l’équipe de France durant cette trêve internationale. Ça bosse dur mais ça doute sans doute bien. Tant mieux pour le groupe, tant mieux aussi pour moi car je n’étais pas là, mais tant mieux pour le groupe car on en a peut-être un peu plus besoin, mais on sent que les mecs répondent présents, et malgré le fait que ce soit dur, chacun sait que c’est super bénéfique et donc tant mieux . »

« On a travaillé fort, et beaucoup »