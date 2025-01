Les deux prochains cracks de l’OM sont annoncés !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La génération 2007 commence à boiter le bout de son nez à l'OM. Robinio Vaz s'est déjà illustré en Ligue 1. Derrière lui, Darryl Bakola pousse pour se faire une place dans l'équipe de Roberto de Zerbi. Interrogé sur les promesses du centre de formation, Roberto de Zerbi demande la patience pour éviter qu'ils se brûlent les ailes.

Avec le départ d’Elye Wahi, il n’est pas impossible de voir Robinio Vaz prendre de l’épaisseur dans l’équipe de Roberto de Zerbi. A 17 ans, cet attaquant a déjà montré de jolies promesses face au Racing Club de Strasbourg. Et il pourrait bien enchaîner face à l’OGC Nice. En tout cas, Roberto de Zerbi n’a pas fermé la porte à une nouvelle titularisation.

De Zerbi envoie un message à Vaz

« C'est un joueur de 2007, ça parle de ce que je disais, si on le mérite on joue. Il a mérité et a démontré qu'il avait le potentiel » a confié le coach de l’OM en conférence de presse. Robinio Vaz n’est pas le seul à pousser.

« Ceux qui mériteront auront leurs places »

Membre lui aussi de la génération 2007, Darryl Bakola ne cesse de progresser. Déjà apparu en Ligue 1 cette saison, ce milieu de terrain est lui aussi considéré comme l’un des espoirs les plus solides du centre de formation. « Bakola a aussi beaucoup de potentiel, mais je ne suis pas là pour faire grandir les jeunes. Ceux qui mériteront auront leurs places » a lâché Roberto de Zerbi ce vendredi.