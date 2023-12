Le vestiaire de l’OM s’enflamme pour le retour d’une star

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Critiqué depuis son arrivée, Pierre-Emerick Aubameyang a impressionné lors de ses dernières apparitions en enchaînant les buts avec l’OM. Une réussite retrouvée qui ravit le vestiaire. Après la large victoire contre l’OL (3-0) mercredi, match au cours duquel l’attaquant a de nouveau trouvé le chemin des filets, Jordan Veretout a salué ce retour en forme.

On n’arrête plus Pierre-Emerick Aubameyang. En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM, l’attaquant de 34 ans semble enfin avoir lancé sa saison, enchaînant les buts au cours de ses dernières apparitions. Après un triplé contre l’Ajax (4-3) puis sa réalisation face au Stade Rennais (2-0), le Gabonais a réitéré mercredi en inscrivant un nouveau but lors de l’Olympico (3-0), avec deux passes décisives au compteur. Jordan Veretout ne cachait pas sa satisfaction après la rencontre à l’idée de retrouver « le Auba au sommet ».

Vente OM : Il annonce un mensonge et pousse un coup de gueule https://t.co/0XfhBP3oXB pic.twitter.com/MzmW6nCO6v — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Aujourd'hui, il est revenu en force »

« Auba' a réalisé un gros match, avec une ou deux passes, je ne suis plus sûr, et un but. Voilà, on sait qu'il est capable de faire ça. Malheureusement, en début de championnat, il avait un peu moins de chance, mais aujourd'hui, on retrouve le Auba au sommet. C'est le troisième match consécutif où il marque, et on connaît ses qualités. On savait que ça allait venir, et je suis très content pour lui, même s'il a traversé une période un peu plus difficile. Aujourd'hui, il est revenu en force et il nous fait du bien. Il faut continuer comme ça », a confié Veretout en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Je retrouve un Aubam souriant »