Le PSG fait paniquer l'OM : C'est annoncé à la télevision !

Après la défaite du PSG sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1), l'OM avait l'opportunité de prendre la tête de la Ligue 1. Mais pour cela, il fallait dominer Toulouse ce qui a failli être fait. Mais une nouvelle fois, les Marseillais ont encaissé un but dans les arrêts de jeu. Pour Matthieu Dossevi, ce n'est pas une situation anodine.

Samedi soir en recevant Toulouse, l'OM avait l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Pour cela, il fallait gagner le match. Mais comme ce fut le cas cette saison à plusieurs reprises, les Marseillais ont finalement concédé un but dans les arrêts de jeu et ont concédé le nul (2-2) ce qui les empêche de profiter du faux pas du PSG à Monaco. Selon Matthieu Dossevi, il s'agit notamment d'un problème psychologique.

L'OM rate la tête de la L1 à la dernière minute « Là c’est criant, ça se ressent, on sent que psychologiquement, sur l’enjeu, parce qu’ils ont tout pour maîtriser, continuer de maîtriser ce match. Tu sens qu’il y a l’enjeu de la première place qui commence petit à petit à se faire ressentir. Et tu vois qu’il y a une sorte de nervosité qui s’installe […] mais elle est palpable », constate-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.