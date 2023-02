Le PSG en danger, l’OM s’agace

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est redescendu de son nuage. En pleine confiance, le club marseillais a subi un coup d'arrêt face au PSG dimanche dernier (0-3). Avant cette rencontre, la direction phocéenne avait fait tout son possible pour calmer l'euphorie, qui commençait à apparaître dans le vestiaire, et prévenir une possible défaite face à l'ogre parisien.

Coup d'arrêt pour l'OM. Battu par le PSG dimanche dernier, le club marseillais est redescendu sur terre, tout comme les supporters présents au Vélodrome, qui espéraient un exploit de leur équipe, surtout après les dernières copies rendues.

L'OM s'agace en interne

Une euphorie et une pression médiatique, qui auraient agacé les dirigeants de l'OM selon les informations de RMC Sport. Pablo Longoria n'aurait pas caché son malaise devant plusieurs articles, annonçant que le club marseillais pouvait être favori face au PSG.

Pablo Longoria avait prévenu ses troupes

Mais le président de l'OM n'a pas attendu ce choc face au PSG pour prévenir ses troupes. Dès le début du mois de février, Pablo Longoria aurait demandé du calme et de la prudence à son groupe, conscient que la série prendrait fin un jour. Pour la direction, la défaite face au PSG sonne comme un retour sur terre. L'objectif de la saison étant de se battre et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.