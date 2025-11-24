Le pote de Greenwood signe à l'OM, l'annonce qui régale !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a officialisé la signature d'Angel Gomes. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, le milieu de terrain de 25 ans a rejoint le club marseillais librement et gratuitement. Interrogé sur son intégration, Angel Gomes a affirmé qu'il était comme un poisson dans l'eau à l'OM, même s'il a encore besoin de temps pour être en parfaite osmose avec tous ses coéquipiers.

«Ils font en sorte que je me sente comme à la maison» « Je me sens bien. Je suis toujours en phase d'adaptation, pas au championnat, mais à l'équipe. Je suis content, ils font en sorte que je me sente comme à la maison », a confié Angel Gomes, le nouveau numéro 8 de l'OM. Heureusement pour lui, l'international anglais peut compter sur Mason Greenwood pour accélérer son adaptation au sein de l'équipe marseillaise.