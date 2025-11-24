Le pote de Greenwood signe à l'OM, l'annonce qui régale !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a officialisé la signature d'Angel Gomes. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, le milieu de terrain de 25 ans a rejoint le club marseillais librement et gratuitement. Interrogé sur son intégration, Angel Gomes a affirmé qu'il était comme un poisson dans l'eau à l'OM, même s'il a encore besoin de temps pour être en parfaite osmose avec tous ses coéquipiers.
En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le milieu de terrain de 25 ans a lâché toutes ses vérités sur son intégration à Marseille.
«Ils font en sorte que je me sente comme à la maison»
« Je me sens bien. Je suis toujours en phase d'adaptation, pas au championnat, mais à l'équipe. Je suis content, ils font en sorte que je me sente comme à la maison », a confié Angel Gomes, le nouveau numéro 8 de l'OM. Heureusement pour lui, l'international anglais peut compter sur Mason Greenwood pour accélérer son adaptation au sein de l'équipe marseillaise.
«Je joue avec Mason Greenwood depuis tout petit»
« Mason Greenwood ? Tout se joue sur l'environnement qu'on lui donne. C'est un mec très sympa. Si vous demandez à chaque membre du staff, quand il est sur le terrain, il s'amuse. En tant que coéquipier, c'est plus facile. En tant qu'ami, c'est encore plus sympa. (...) J'aime jouer quelle que soit la position. J'aime être milieu de terrain, mais pas obligatoirement au centre. Concernant les relations privilégiées, je joue avec Mason Greenwood depuis tout petit. C'est donc plus facile de m'adapter », a déclaré Angel Gomes, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM.