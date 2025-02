«Le pisse froid de service» : Pierre Ménès calme tout le monde avec Bennacer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet hiver en provenance de l’AC Milan, Ismaël Bennacer a réalisé ses grands débuts avec l’OM ce dimanche soir sur la pelouse d’Angers (0-2). Salué pour ses débuts, l’international Algérien n’a pas fait le meilleur match de sa carrière selon Pierre Ménès, qui a néanmoins dénoncé le système de l’adversaire angevin.

Ce dimanche soir, l’OM s’est imposé face à Angers, une victoire ayant permis au club phocéen de conforter sa belle deuxième place en Ligue 1. Pour ce match, Roberto De Zerbi décidait de lancer directement sa nouvelle recrue Ismaël Bennacer, tout juste arrivé en provenance de l’AC Milan. Remplacé à la 65ème minute, le milieu de terrain algérien a affirmé s’être «régalé» pour ses grands débuts avec Marseille.

Pierre Ménès lève le voile sur une révélation explosive : qui se cachait derrière les insultes d’Anelka ? 🤯

➡️ https://t.co/QDcdV8mu59 pic.twitter.com/lW4kA3JFd1 — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Bennacer s’est «régalé» avec l’OM

« Je me suis régalé. Bravo à l'équipe aussi, c'est important. À nous de continuer sur cette lancée et de travailler. J'aime beaucoup ce style de jeu. J'ai beaucoup suivi cet entraîneur (Roberto De Zerbi), ce qu'il a apporté à ses équipes. C'était quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. En deux ou trois jours à l'entraînement, j'ai vu un petit peu ce qu'il proposait, ce qu'il attendait plus ou moins des joueurs à mon poste. C'est une chose à laquelle je me suis un petit peu adapté et ça fait plaisir. Je suis arrivé depuis cinq jours, j'ai fait trois entraînements. C'est bien mais il y a encore beaucoup de travail », a-t-il confié à l’issue de la victoire de l’OM.

« Il a pris peu de risque »

Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a cependant nuancé la prestation d’Ismaël Bennacer : « Je vais peut-être passer pour le pisse-froid de service. Je l’ai trouvé bon, il a touché beaucoup de ballons. Mais il a joué contre des adversaires qui ont mis le bus et qui n’ont pas fait de pressing au milieu. Donc ce n’était pas trop compliqué d’enchaîner les passes. Il a pris peu de risque. Donc c’est un premier match prometteur, je demande à voir contre une autre opposition », a ainsi affirmé l’ancien journaliste de Canal +.