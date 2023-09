Le nouvel entraîneur de l’OM annonce une révolution

Thibault Morlain

Marcelino ayant décidé de claquer la porte, l’OM se présente ce jeudi, face à l’Ajax Amsterdam, avec un nouvel entraîneur. C’est Jacques Abardonado qui assure actuellement l’intérim sur le banc de touche. Pour sa première, l’une des grandes questions était de savoir quelle sera sa composition d’équipe. La réponse est tombée et la révolution est là.

La crise a éclaté à l’OM et face aux pressions et menaces des supporters, Marcelino a fait ses valises. Après seulement quelques semaines sur le banc olympien, l’Espagnol est parti et la décision a été prise de nommer Jacques Abardonado entraîneur intérimaire. Ce jeudi, face à l’Ajax Amsterdam, c’est lui qui sera aux commandes de l’OM.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« On a changé le système »

A quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre d’Europa League, la composition de l’OM est tombée. Il est à noter le grand retour d’Azzedine Ounahi en tant que titulaire et surtout le retour à un schéma en 4-3-3. De quoi changer du 4-4-2 de Marcelino. Pour RMC , Jacques Abardonado a confié à propos de cette révolution tactique : « On a changé le système, on va jouer en 4-3-3 avec une pointe basse au milieu ».

« On est venu ici pour gagner »