«Le désert», Riolo tacle un crack de l’OM

Hugo Chirossel

Après avoir effectué une Coupe du monde éblouissante avec le Maroc l’année dernière, Azzedine Ounahi a quitté Angers pour l’OM lors du mercato hivernal. Mais entre ses blessures et ses prestations décevantes, le milieu de terrain de 22 ans ne convainc pas depuis qu’il est à Marseille. Pour Daniel Riolo, son problème est avant tout physique.

Daniel Riolo n’est pas un grand fan des dernières recrues de l’OM. Après la défaite des Olympiens à Brighton jeudi soir en Ligue Europa (1-0), l'éditorialiste de RMC s’en est pris à plusieurs joueurs de Gennaro Gattuso dont il juge le niveau insuffisant, notamment Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

«Ounahi a malheureusement un peu le même problème que Barcola»

Azzedine Ounahi a lui aussi été la cible des critiques de Daniel Riolo : « Ounahi a malheureusement un peu le même problème que Barcola, physiquement, il n'est pas assez costaud. À un moment, ce n'est plus possible », a-t-il déclaré dans l' After Foot .

«Depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est le désert»