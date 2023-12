Le boss de l’OM se fait clasher avec une punchline !

Thibault Morlain

En décidant de s'entourer de Jean-Pierre Papin, Pablo Longoria a fait un pas vers les anciennes légendes de l'OM. Pour autant, aux yeux de Pascal Olmeta ce n'est clairement pas assez. Ainsi, celui qui a été gardien à Marseille entre 1990 et 1993 n'a pas manqué de le faire savoir au président de l'OM, lui balançant une terrible punchline pour critiquer ses choix.

Basile Boli, Jean-Pierre Papin... L'OM a déjà fait appel à ses anciennes légendes pour représenter le club. Mais Pablo Longoria pourrait faire encore plus et s'entourer d'autres joueurs qui ont marqué l'OM. Pascal Olmeta n'a pas manqué de le faire savoir au président olympien... à sa manière.

L’OM signe un record historique contre l’OL ! https://t.co/2KOI5QKUvU pic.twitter.com/ck2Yn9yHGz — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Vous mettez que vos potes en places »

Pour So Foot , Pascal Olmeta a ainsi raconté : « L'histoire, on l'a écrite nous, hein ! Je l'ai dit ça, à Longoria, quand Di Meco nous a réunis pour l'anniversaire de 93. On a mangé avec lui, il a donné la parole à tous les anciens et puis à la fin, j'ai dit : "Vous ne voulez pas d'anciens à l'OM. Vous mettez que vos potes en places, il vous reste plus qu'à vous masturber entre vous" ».

« Je ne comprends rien »