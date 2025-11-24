Laure Boulleau : L'annonce qui va faire paniquer les Marseillais !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour de la trêve, l'OM n'a pas tremblé pour battre facilement l'OGC Nice en Ligue 1. Il faudra maintenant répéter ce beau succès face à Newcastle en Ligue des champions. Le club phocéen doit absolument se reprendre après avoir encaissé 3 défaites en 4 matches. Laure Boulleau a du mal à cacher son inquiétude.

Mardi soir, l'OM aura un rendez-vous très important en Ligue des champions face à Newcastle. Il faudra essayer d'éviter la défaite puisque le club occupe déjà la 25ème place de la phase de ligue, première place éliminatoire. Mais au vu de ce qu'a montré le club dans cette compétition pour le moment, il y a d'énormes craintes autour de l'effectif. Laure Boulleau pense qu'il faudra élever le niveau de jeu.

L'OM face à Newcastle, une terrible nouvelle tombe Face à Newcastle, la tâche ne sera pas facile pour les hommes de Roberto De Zerbi. A domicile, il faudra impérativement éviter la défaite sinon la qualification pour la phase finale de la Ligue des champions serait un peu plus compromise. L'identité de l'adversaire n'aide pas... « L’inquiétude qui arrive, c’est qu’au-delà de ce qu’on pense sur les faits de jeu, la possibilité d’avoir plus de points aujourd’hui, c’est que Newcastle est bien meilleur selon moi que l’Atalanta, qu’ils n’ont pas réussi à gagner alors que l’Atalanta prend 3-0 contre Sassuolo trois jours après » alerte Laure Boulleau dans le Canal Football Club.