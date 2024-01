La vente de l’OM est réclamée en direct !

La rédaction

Depuis plusieurs mois, le rumeurs entourant la vente de l’OM se multiplient. En effet, le rachat du club par l’Arabie Saoudite est très régulièrement annoncé bien que rien ne soit officiel pour autant. Mais selon Jérôme Rothen, le temps est venu pour Frank McCourt et Pablo Longoria de céder leur place à Marseille.

Cela fait désormais quasiment trois ans que la vente de l'OM est annoncée. L'Arabie Saoudite serait même proche de racheter le club phocéen à l'actuel propriétaire Frank McCourt. Mais pour le moment, rien n'est encore officiel. Néanmoins, pour Jérôme Rothen, le temps presse et l'OM doit changer de direction.

Vente OM : Le successeur de McCourt est connu https://t.co/rA60sdGio6 pic.twitter.com/hmccrOq5dk — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

«Je pense qu’il faut tourner la page»

« Je pense qu’il faut tourner la page avec Pablo Longoria et avec l’actionnaire (Frank) McCourt. Ça ne marche pas et ils n’ont pas assez de moyens aujourd’hui. Avec tout ce qui s’est passé ces derniers mois, le début de saison, les erreurs de recrutement, d’entraîneurs, ceux qui sont partis au bout d’un an, que ce soit des caractériels ou pas, peu importe. Ils n’ont pas été investis sur plusieurs années, et c’est la réalité du passage de Pablo Longoria à la présidence », lâche l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«C’est pourquoi l’OM doit être racheté»