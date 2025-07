La tragédie qui unit le PSG et l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le monde du football est en deuil suite à la tragique disparition de Diogo Jota, joueur de Liverpool, et de son frère André dans un accident de voiture en Espagne. Le PSG et l'OM, unis par la douleur, expriment leur profonde tristesse et adressent leurs condoléances aux proches des défunts.

Le monde du football pleure la disparition de Diogo Jota, victime d’un accident de voiture dans la nuit de mercredi à jeudi en Espagne, en compagnie de son frère André, lui aussi décédé. A 28 ans, l’attaquant évoluant à Liverpool depuis 2020 laisse derrière lui sa femme, qu’il avait épousée il y a à peine deux semaines, et ses trois enfants.

Une « immense tristesse» pour le PSG Les hommages se multiplient après ce drame, notamment de la part des autres clubs qui saluent la mémoire du Portugais et de son frère. « Le Paris Saint-Germain a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André. Le Club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise. Toutes nos pensées les accompagnent en ce moment tragique », a notamment publié la formation parisienne sur ses réseaux sociaux.