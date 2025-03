La promesse qui va mettre le feu à l'OM

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille est bien parti pour retrouver la Ligue des champions au cours de la prochaine campagne de C1 au vu des résultats de l'équipe de Roberto De Zerbi en Ligue 1 cette saison. Fraîchement arrivé du Stade Rennais, Amine Gouiri a tout bonnement hâte de goûter à ces soirées européennes au Vélodrome. Et d'autant plus par le biais du nouveau format de la C1.

« A jamais les premiers ». Jusqu'à ce jour, l'Olympique de Marseille reste l'unique club français à avoir soulevé la Ligue des champions en 1993. Une situation que les propriétaires qataris du PSG arrivés en 2011 essaient de changer, en vain malgré une finale disputée, mais perdue en 2020 au Final 8 de Lisbonne. De par les performances de l'OM sous Roberto De Zerbi en Ligue 1 cette saison, un retour en C1 du club phocéen est plus que probable pour la prochaine campagne.

«Quand on voit le parcours de Lille qui donne envie de rêver...»

Arrivé cet hiver du Stade Rennais, Amine Gouiri a hâte de participer à cette nouvelle formule de la Ligue des champions en prenant exemple sur la campagne du LOSC, en lice et en 1/8èmes de finale de la compétition. « La Ligue des Champions ? C’est le très haut niveau, c’est un rêve, la musique… Et avec le nouveau format, on peut affronter de belles équipes, surtout quand on voit le parcours de Lille qui donne envie de rêver ».

«Au Vélodrome ? Ca peut être la folie»

Pour Maritima Médias, l'attaquant de 25 ans de l'OM s'est projeté sur une telle expérience enivrante que serait la Ligue des champions à l'Orange Vélodrome. « Au Vélodrome ? Ca peut être la folie, on peut qu’espérer ça et c’est l’objectif ultime, on va se battre jusqu’à la fin avec ces 10 derniers matchs pour l’atteindre ». Le rendez-vous est donc pris...