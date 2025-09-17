Kylian Mbappé - OM : Cette énorme folie est annulée, Roberto De Zerbi est dégouté !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a perdu contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Et pourtant, les Merengue ont été réduits à 10 à la 72ème minute de jeu. Dani Carvajal ayant écopé d'un carton rouge à la suite d'un coup de tête asséné à Geronimo Rulli. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi a avoué qu'il avait songé à jouer avec quatre attaquants, avant de se raviser. Un choix qu'il regrette avec le recul.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l'OM a dû se frotter au Real Madrid. Si la bande à Mason Greenwood a ouvert le score, elle a finalement été renversée par celle de Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé sur penalty, le numéro 10 merengue a offert la victoire à son équipe.

