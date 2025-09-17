Kylian Mbappé - OM : Cette énorme folie est annulée, Roberto De Zerbi est dégouté !

Ce mardi soir, l'OM a perdu contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Et pourtant, les Merengue ont été réduits à 10 à la 72ème minute de jeu. Dani Carvajal ayant écopé d'un carton rouge à la suite d'un coup de tête asséné à Geronimo Rulli. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi a avoué qu'il avait songé à jouer avec quatre attaquants, avant de se raviser. Un choix qu'il regrette avec le recul.
Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l'OM a dû se frotter au Real Madrid. Si la bande à Mason Greenwood a ouvert le score, elle a finalement été renversée par celle de Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé sur penalty, le numéro 10 merengue a offert la victoire à son équipe.
Real Madrid : Mbappé a éteint les espoirs de l'OM
L'OM aurait pu réaliser un gros coup au Santiago Bernabeu ce mardi soir. D'autant que Dani Carvajal s'est fait expulser à la 72ème minute de jeu, et ce, parce qu'il a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli. D'ailleurs, Roberto De Zerbi a pensé à prendre un gros risque pour surclasser le Real Madrid lorsque l'OM était en supériorité numérique, songeant à jouer avec quatre attaquants. Alors qu'il a finalement préféré être moins audacieux sur le plan tactique, le coach marseillais a fait part de ses regrets après la rencontre.
«J'ai pensé jouer avec quatre attaquants»
« Si l'équipe se contentait du match nul ? Je ne sais pas s'il y a eu un manque ou quoi... mais c'était le moment avec le carton rouge de Carvajal. J'aurais aimé voir quelque chose de plus, même s'il est vrai que seulement huit minutes se sont écoulées entre ce carton rouge et le deuxième penalty... Un peu plus de courage, mais de mon côté aussi, parce que j'ai pensé jouer avec quatre attaquants... c'était le moment de le faire. Ces matchs doivent être la norme, venir au Bernabéu, s'y habituer génère un impact différent, cela donne un coup de pouce en termes d'ambition et permet de se voir comme un grand club à l’avenir », a avoué Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, en conférence de presse.