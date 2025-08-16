Karim Benzema - OM : De Zerbi fait une demande très spéciale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attendu comme le buteur providentiel de l’OM pour la saison qui s’annonce, Amine Gouiri n’est pourtant pas un 9 de formation. Et le journaliste Walid Acherchour annonce d’ailleurs que Roberto De Zerbi souhaite le voir évoluer dans un registre à la Karim Benzema, pur produit du centre de formation de l’OL comme Gouiri.

L’OM avait misé pas moins de 22M€ bonus compris l’hiver dernier pour faire signer Amine Gouiri (25 ans) en provenance du Stade Rennais. Très rapidement, l’attaquant algérien a été aligné dans un rôle de buteur par Roberto De Zerbi afin de remplacer le flop Elye Wahi, et Gouiri a réussi à prouver sa valeur à l’OM.

« Une filiation avec Karim Benzema » Jeudi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a même osé le jeu des comparaisons entre Amine Gouiri et Karim Benzema, deux joueurs formés à l’OL : « On me prend souvent pour un fou quand je dis ça, mais il y a une filiation avec Karim Benzema. Souvent on a aussi dit de Benzema que c'était un numéro 10 qui jouait numéro 9 », constate le chroniqueur de l’After.