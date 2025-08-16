Karim Benzema - OM : De Zerbi fait une demande très spéciale !

Attendu comme le buteur providentiel de l’OM pour la saison qui s’annonce, Amine Gouiri n’est pourtant pas un 9 de formation. Et le journaliste Walid Acherchour annonce d’ailleurs que Roberto De Zerbi souhaite le voir évoluer dans un registre à la Karim Benzema, pur produit du centre de formation de l’OL comme Gouiri.
L’OM avait misé pas moins de 22M€ bonus compris l’hiver dernier pour faire signer Amine Gouiri (25 ans) en provenance du Stade Rennais. Très rapidement, l’attaquant algérien a été aligné dans un rôle de buteur par Roberto De Zerbi afin de remplacer le flop Elye Wahi, et Gouiri a réussi à prouver sa valeur à l’OM.
« Une filiation avec Karim Benzema »
Jeudi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a même osé le jeu des comparaisons entre Amine Gouiri et Karim Benzema, deux joueurs formés à l’OL : « On me prend souvent pour un fou quand je dis ça, mais il y a une filiation avec Karim Benzema. Souvent on a aussi dit de Benzema que c'était un numéro 10 qui jouait numéro 9 », constate le chroniqueur de l’After.
« Ce que De Zerbi veut de Gouiri… »
« Donc je pense qu'à l'échelle de l'OM, c'est ce que Roberto De Zerbi veut de Gouiri tout en lui demandant d'être tueur dans la surface de réparation tout en étant à l'origine et la finition », poursuit Walid Acherchour. Reste donc à savoir si le numéro 9 de l’OM parviendra à faire du Karim Benzema cette saison.