«Je suis un peu trop sorti», ça lui coûte très cher à l’OM !  

En 2007, Jacques Faty débarquait à l’OM en provenance de Rennes. Mais voilà que l’aventure marseillaise n’aura duré qu’une saison pour l’international sénégalais. Faisant à nouveau le bilan de son passage sur la Canebière, Faty a désigné ce qu’il avait fait de mal, révélant comment le contexte à Marseille lui avait fait du mal, notamment en ce qui concerne l’extrasportif.

Ce n’est pas un secret, l’OM est un club de football à part en France. Jacques Faty peut d’ailleurs en témoigner, lui qui a joué pendant une saison sur la Canebière. On le sait, la pression est énorme, mais il faut également réussir à gérer tous les à côté. Et ça, Jacques Faty n’a pas réussi à le faire, étant ainsi plombé par l’extrasportif.

« L’environnement marseillais, c’est l’enfer »

Pour NPG Football Podcast, Jacques Faty est ainsi revenu sur son année à l’OM. Et à ce propos, le Sénégalais a fait savoir : « Qu’est-ce que j’aurais pu faire de mieux à l’OM ? Travailler plus, éviter les mauvaises fréquentations. Marseille, c’est l’environnement. Je viens de Clairefontaine, l’environnement est idéal. J’arrive à Rennes, l’environnement est idyllique, c’est parfait. T’arrives à Marseille, ce n’est pas pareil. L’environnement marseillais, c’est l’enfer. Il faut gérer tout type de phénomène qui peut arriver vers toi et je pense qu’il ne faut pas trop sortir dès fois, il faut rester à la maison. Moi je pense que je suis un peu trop sorti, j’ai un peu trop fait d’extra-sportif. Et ça m’a desservi clairement, on ne va pas se mentir. Une fois que tu te tombes, c’est mort. C’est ce qui s’est passé pour moi. C’est une erreur qui m’a coûté ma saison, ce n’était pas sportif. Gerets était content de moi. J’étais emballé par le projet, mais c’est l’extrasportif qui a fait que je n’ai pas pu rester à Marseille. C’est l’environnement que je n’ai pas pu gérer ».

« A cause de vos problèmes persos, de sextape, vous ne pouvez pas rester à l’OM »

A propos de cette affaire extra-sportive qui lui a coûté la suite de son aventure à l’OM, Jacques Faty avait déjà expliqué : « Je pars en vacances et arrive le problème que j’ai avec Djibril Cissé, un problème qui est hors football, c’est un problème qui est lié à de l’extra-sportif. J’ai un problème avec Djibril par rapport à des vidéos compromettantes. J’ai dû m’expliquer par rapport à ça, j’ai fait de la garde à vue. Aujourd’hui, Djibril, je ne lui en veux même plus. J’ai 40 ans, je ne lui en veux pas, mais c’est ça qui a fait que j’ai quitté l’OM. Pape Diouf a dit à Djibril et à moi : « A cause de vos problèmes persos, de sextape, vous ne pouvez pas rester à l’OM. Ce n’est pas bon pour l’image du club » ».