«C'est le meilleur» : Le PSG tente un coup de folie sur le mercato !

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano est un joueur très convoité. Le PSG s'intéresserait notamment au défenseur de l'équipe de France. Et cela n'étonne pas Bixente Lizarazu qui le présente comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Ce sera l'un des très gros coups du prochain mercato estival. En effet, le contrat de Dayot Upamecano prend fin en juin prochain et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Une situation que le PSG suit avec une grande attention. Et si jamais les Parisiens parvenaient à boucler la signature de l'international français, ce serait très fort comme le souligne Bixente Lizarazu.

Lizarazu est fan d'Upamecano « Quand tu joues au Bayern et que tu disputes les meilleures compétitions en affrontant les meilleurs, bah tu deviens le meilleur. Il a pris confiance en lui », lance-t-il sur le plateau de Téléfoot avant de poursuivre.