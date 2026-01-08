«Coup de foudre» pour Zidane, elle n'a rien vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est devenu une idole du football français voire du pays au vu de son aura si importante et de ce qu'il a représenté pour toute une génération avec les succès de France 98. Véronique Fernandez s'est mariée avec Zidane quelques années avant tout cela, une « chance » comme elle a qualifié cette rencontre qui relève du conte de fées.

En 2001, la vie de Zinedine Zidane a brusquement changé. Sacré champion d'Europe l'année précédente avec l'équipe de France et champion du monde en 1998 aux côtés de Didier Deschamps notamment, Zizou avait fait le tour de la question à Turin et décidait de plier bagage en mettant les voiles vers la capitale espagnole et le Real Madrid. Montant du transfert, un record pour l'époque, à 75M€ environ.

«Comme dans un conte de fées» Cette année-là, Zinedine Zidane faisait l'objet du tournage d'un documentaire à son sujet intitulé : Zinedine Zidane. Comme dans un rêve, sorti en 2002 par Studio Canal. L'occasion pour Isabelle Giordano de mener à bien un entretien avec sa conjointe : Véronique Fernandez, mariée avec Zizou depuis mai 1994. Elle est notamment revenue sur leur rencontre très tôt dans sa carrière de footballeur professionnel. Une évidence presque féerique et ce très rapidement. « C'est une chance, c'est une immense chance de l'avoir rencontré alors qu'il débutait à peine dans son métier de joueur professionnel. Ce fut un coup de foudre, comme dans un conte de fées ».