Igor Paixao prépare son transfert : L'incroyable annonce qui va faire paniquer l'OM !

Arrivé l'été dernier à l'OM pour environ 35M€, bonus compris, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Mais alors qu'il réalise une première partie de saison prometteuse, l'ailier brésilien a clairement laissé entendre que l'OM lui servirait de tremplin pour sa carrière.

Paixao vend déjà la mèche pour son futur ? « L'OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à Marseille, c'est fondamental pour moi et pour mon développement. La Ligue 1 est forte, je veux en profiter, marquer et donner de la choix aux gens », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.