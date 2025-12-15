Igor Paixao prépare son transfert : L'incroyable annonce qui va faire paniquer l'OM !

Arrivé l'été dernier à l'OM pour environ 35M€, bonus compris, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Mais alors qu'il réalise une première partie de saison prometteuse, l'ailier brésilien a clairement laissé entendre que l'OM lui servirait de tremplin pour sa carrière.
Paixao vend déjà la mèche pour son futur ?
« L'OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à Marseille, c'est fondamental pour moi et pour mon développement. La Ligue 1 est forte, je veux en profiter, marquer et donner de la choix aux gens », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.
Mais ce n'est pas tout. Igor Paixao a également révélé qu'il rêvait de représenter le Brésil : « Je rêve de représenter mon pays. Et avec le travail, j'y arriverai. Je pense que Dieu prépare tout à sa manière. C'est aussi le rêve de toute ma famille de me voir avec le maillot jaune. Je dois continuer à travailler pour que, quand ce moment arrivera, je sois prêt à représenter mon pays ».