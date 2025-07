Jackpot à l'OM, c'est grâce à lui !

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt a racheté officiellement l'OM. Pour que le club phocéen retrouve les sommets, le businessman américain a lancé son « OM Champions Project ». Si l'écurie olympienne n'a pas remporté le moindre titre depuis son arrivée à Marseille, Frank McCourt a tout de même employé les grands moyens.

L' OM est entré dans une nouvelle dimension le 17 octobre 2016. En effet, Frank McCourt est devenu le nouveau propriétaire du club phocéen. Dès son arrivée à Marseille , le businessman américain a lancé son « OM Champions Project », visant à redorer le blason du club et à lui permettre de regagner des titres. Toutefois, l' OM n'a encore rien gagné sous l'ère McCourt . Et pourtant, l'homme de 71 ans n'a pas lésiné sur les moyens.

«A chaque fois qu’il y a eu des trous dans la caisse, il a fait le chèque»

« Frank McCourt ? Au vu du contexte économique dans le foot français, avoir un patron que tu identifies facilement et sur qui tu peux compter, t’es obligé de dire que c’est une bénédiction. A chaque fois qu’il y a eu des trous dans la caisse, il est venu, il a fait le chèque, il a laissé les gens travailler. Peut-être aurait-on aimé qu’il soit parfois un peu plus présent, qu’il définisse un peu plus clairement ce qu’il veut faire de l’OM, la place qu’il veut donner à l’OM dans le football français, c’est à dire la taille du budget qui va avec la taille de l’ambition », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir. Reste à savoir si l'OM de Frank McCourt réussira à remporter un titre.