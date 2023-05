Incroyable, un joueur déclare sa flamme à Marseille

Florian Barré

Souvent critiqué par les supporters de l’OM pour ses performances jugées décevantes, Leonardo Balerdi s’est confié à RMC Sport à la veille du déplacement du club olympien à Lille. Si le défenseur a répondu à quelques questions concernant la fin de saison et la course à la Ligue des champions avec le RC Lens, il a aussi eu des mots forts concernant son cadre de vie dans la cité phocéenne.

Arrivé à l’OM en 2021 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a vécu des hauts et des bas à Marseille. Sur le plan collectif, les deux dernières saisons ont plutôt été fructueuses mais individuellement, l’Argentin a eu quelques épreuves à surmonter, notamment cette saison. Déçus par le niveau que le défenseur central affichait, des supporters marseillais ont vivement réclamé son départ l’hiver dernier. Aujourd’hui, Balerdi ne nourrit aucune rancune à ce sujet.

Balerdi, amoureux de Marseille

Interrogé par RMC Sport , le défenseur olympien a exprimé son bien-être à Marseille : « C’est vrai que j’adore Marseille. Ces derniers temps, je suis un peu moins sorti, j’avoue. Je vis seul ici mais quand mes amis ou ma famille viennent, j’essaye d’en profiter et de leur faire découvrir la région. Le climat est génial, ici, à Marseille. Il y a des lieux fantastiques, poursuit l’Argentin. Je vais à la plage, j’adore par exemple aller à Cassis ou faire une petite balade dans les collines ou en montagne. Je leur fais visiter Notre-Dame-de-La-Garde, ou je les amène dans les calanques. Il est impossible de ne pas faire découvrir les calanques à ceux qui me rendent visite. Et quand on y est, ils n’en croient pas leurs yeux tellement c’est beau, et mes proches sont vraiment sous le charme quand on fait ces balades. »

Balerdi, élément important de l'OM