Incroyable, un joueur de l'OM prêt à tout plaquer !

Thibault Morlain

A 29 ans, Pau Lopez occupe encore cette saison les buts de l'OM en tant que numéro 1. Pour autant, les derniers mois ont été loin d'être simples pour l'Espagnol. En effet, Lopez est passé par des moments très durs mentalement, à tel point qu'il a avoué qu'il s'était posé la question de tout arrêter ou non.

Alors que la santé psychologique est un sujet important dans la société, les joueurs de football ne sont pas épargnés par les périodes de moins bien. C'est notamment ce qu'a vécu Pau Lopez. Il y a quelques mois, le gardien de l'OM est passé par une période très compliquée, le faisant même réfléchir sur sa carrière et la possibilité de tout arrêter...



Mercato - OM : Gattuso valide les nouvelles recrues https://t.co/A1PkFXeHgU pic.twitter.com/i3Ntuz1d4K — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

« Je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou non »

C'est lors d'un entretien accordé au CFC que Pau Lopez a expliqué qu'il avait envisagé de tout plaquer. Le gardien de l'OM a ainsi fait savoir : « Je n’avais pas de problème physique ou technique, c’était dans la tête. En août, quand j’ai commencé à m’entraîner après les vacances, j’ai commencé à voir que je ne prenais pas de plaisir, que je ne voulais pas aller m’entraîner. Je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou non, parce que je ne voulais pas poursuivre comme ça. Durant le mois d’août, peu de gens s’en sont rendus compte. Avec ma femme à la maison, j’étais pareil que d’habitude. En dehors de la maison, quand j’allais m’entraîner aussi ».

« J'ai parlé avec mon agent, on a parlé avec Pablo »