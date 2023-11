Incidents OM-OL : Une décision est prise, Gattuso valide

Amadou Diawara

En chemin pour rejoindre le Vélodrome ce dimanche soir, le car de l'OL a été caillaissé par des supporters. Résultat, Fabio Grosso et l'un des ses adjoints ont été blessés sérieusement au visage. Alors que l'Olympico entre l'OM et l'OL est reporté, Gennaro Gattuso a validé cette décision.

Ce dimanche soir, l'OM devait recevoir l'OL au Vélodrome. Toutefois, les cars lyonnais (des supporters et de l'équipe) ont été caillaissés par des supporters. Alors que Fabio Grosso et l'un de ses adjoints ont été blessés sérieusement au visage, l'Olympico est reporté au 6 décembre.

OM-OL est reporté à cause des incidents

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Gennaro Gattuso s'est livré sur les incidents aux abords du Vélodrome. Et le technicien de l'OM a validé la décision de reporter le choc face à l'OL.

«Que le match ait été reporté est juste»