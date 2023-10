Incidents OM - OL : Il veut «expulser» les coupables

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Des sanctions vont tomber après les graves incidents survenus en marge de la rencontre entre l'OM et l'OL. Des casseurs marseillais s'en s'ont pris au bus lyonnais, blessant notamment Fabio Grosso. Patron des Dodger's, l'un des groupes de supporters de l'OM, Christian Cataldo veut faire preuve de fermeté avec les casseurs.

Le match entre l'OL et l'OM a été annulé ce dimanche soir. Alors que le bus lyonnais se rendait au Vélodrome, il a été visé par des casseurs. Entraineur de l'OL, Fabio Grosso a été blessé au visage. Pour Christian Cataldo, ces évènements sont inexcusables.

OM-OL : Une date déjà fixée après les incidents ? https://t.co/5yJClAbXJw pic.twitter.com/GrXPATWuTR — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Des indépendants mis en cause ?

Invité de RMC, il s'est prononcé sur l'identité des coupables. « Il s’est développé un système de supporters qui s’appelle les indépendants. Il se réunissent par le biais des réseaux sociaux » a-t-il confié.

« Ils doivent faire de la prison »