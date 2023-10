Incidents OM-OL : «On savait qu’on allait se faire caillasser»

Benjamin Labrousse

En marge de la rencontre prévue face à l’OM, le bus de l’OL a été l’objet de jets de projectiles lancés par certains « fans » marseillais ce dimanche soir. Mais plusieurs cars transportant des supporters lyonnais ont également été visés. Ce lundi, une des personnes ayant fait le déplacement à Marseille est sortie du silence.

Une soirée cauchemardesque. « L’Olympico » prévu entre l'OM et l'OL ce dimanche à Marseille ne s’est pas déroulé en raison de plusieurs accidents survenus en amont de la rencontre. Si l’entraîneur Fabio Grosso a sévèrement été touché par plusieurs projectiles lancés par des supporters marseillais alors que le bus de l’OL approchait du Vélodrome, même cas de figure pour certains supporters lyonnais ayant fait le déplacement.

Incidents OM-OL : Le témoignage terrifiant d’un supporter https://t.co/BM0APR7ocZ pic.twitter.com/a4iVnD3eRh — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«L'escorte de flics était immense»

Pour BFM Lyon , un supporter de l’OL a raconté sa soirée de dimanche, et a confirmé que le caillassage du bus du club lyonnais ainsi que de ceux de ses supporters était prémédité : « On est arrivé assez tard à Marseille, il faisait nuit. J'étais dans un car de sympathisants. L'escorte de flics était immense, et pourtant pour arriver au Vélodrome, tu es obligé de passer dans les rues. On savait qu'on allait se faire caillasser » , déclare ce dernier dans des propos relayés par RMC .

«C'était un véritable guet-apens»