OM - OL : Le coupable désigné des agressions publie un communiqué

Certains supporters de l’OM ont fait une mauvaise publicité du football français dimanche soir en caillaissant les bus de l’équipe de l’OL et des groupes de supporters lyonnais. Les South Winners ont été accusés d’être à l’initiative de l’attaque des supporters, mais nient de telles allégations.

Dimanche soir, alors que l’OM recevait l’OL dans le cadre du premier Olympico de la saison, le bus de l’équipe première de l’Olympique Lyonnais a été caillaissé. Cette action a grièvement blessé l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso au visage où il a reçu douze points de suture au-dessus de l’oeil gauche.

Les South Winners accusés d’avoir caillaissé les bus de supporters de l’OL

En outre, L’Équipe révélait au cours de cette soirée dramatique pour le football français que des bus de supporters de l’OL avaient également été caillaissés. Un chauffeur de bus nommé Fayçal expliquait au Progrès savoir qui était derrière cette attaque juste après que le car de l’équipe première ait été endommagé. « On a attendu un peu moins d’une heure, et quand on a enfin repris le chemin du stade, ça a été le début de caillassage du premier des quatre bus partis de la région Rhône-Alpes. L’action a été menée par des gens cagoulés et portant des écharpes de l’OM et des South Winners ».

«Ces personnes n'ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu'il représente»