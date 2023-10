Incidents OM - OL : Chaos à Marseille, la FFF annonce «un scandale»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à la cérémonie du Ballon d'Or, Philippe Diallo s'est prononcé sur les incidents survenus en marge de la rencontre entre l'OM et l'OL. En évoquant ces évènements, le président de la Fédération française de football a employé des mots forts. Il espère désormais des décisions fortes de la part de justice.

Le chaos à Marseille. Alors qu'il se rendait au Vélodrome, le bus de l'OL a été attaqué par des casseurs. L'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso a été blessé au-dessus de l'œil gauche et a reçu une ITT de 30 jours. Ce lundi soir, Didier Deschamps a tenu à lui envoyer un message de soutien.

Deschamps se prononce sur ces incidents

« C’est horrible de voir de telles images, on n’a pas envie de les voir et encore mois de les revoir. On va parler du football à travers ce qu’il s’est passé, ce n’est pas une bonne chose. Ça nuit à l’image que doit véhiculer le football » a confié le sélectionneur de l'équipe de France. Présent à ses côtés, Philippe Diallo a évoqué, aussi, ces incidents.

« Un scandale, une honte... »