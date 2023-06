Il vit un calvaire avec Tudor à l’OM, Payet règle ses comptes

Thibault Morlain

Cette saison n’a clairement pas été simple pour Dimitri Payet. En effet, suite au changement d’entraîneur à l’OM, le numéro 10 olympien a tout perdu. Avec Igor Tudor, il s’est retrouvé sur le banc des remplaçants. Les mois ont été longs et ça a été un véritable calvaire à gérer pour Payet. Mais voilà que c’est désormais terminé et le Marseillais est revenu sur ses moments difficiles.

Homme clé du schéma de Jorge Sampaoli à l’OM la saison dernière, Dimitri Payet s’est retrouvé sur le banc de touche avec Igor Tudor. Le Croate ne comptant pas sur son capitaine, il a alors dû ronger son frein sur le côté du terrain. Des mois de calvaire évoqués ce samedi dans France Football par Payet.

« J'aurais peut-être pété un plomb à un moment donné »

« Je veux remercier les supporters pour tout l'amour qu'ils ont pu me donner cette saison. Sans eux, j'aurais pu dégoupiller. Mais voilà, quand j'allais m'échauffer, quand j'entrais en jeu parfois ou même quand je me baladais dans la ville, toutes ces marques d'affection m'ont permis de tenir et de reprendre un petit coup de boost. Car la saison a été très dure moralement pour moi. Sans ce soutien, j'aurais peut-être pété un plomb à un moment donné. Ou j'aurais lâché », a tout d’abord tenu à faire savoir Dimitri Payet à propos de ses galères à l’OM.

« Je suis sorti frustré de pas mal de matches »