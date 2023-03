Il vit un calvaire à Marseille, l’OM réplique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Régulièrement utilisé par Igor Tudor, Leonardo Balerdi ne fait pas l’unanimité à l’OM. Impliqué sur les deux buts d’Annecy en Coupe de France, l’Argentin avait été défendu par son entraîneur qui a toujours été de son côté. En interne, on a compris que le défenseur de 24 ans était beaucoup plus à l’aise lorsque Marseille joue à l’extérieur.

Leonardo Balerdi vit une drôle de saison. Titulaire important à l’OM, l'Argentin alterne entre le bon et le moins bon. A 24 ans, Balerdi a toujours ses petites périodes délicates qui posent question et divisent les supporters marseillais sur son cas. Tout le monde se souvient de son match à domicile contre le LOSC où Balerdi avait été sorti à la 30ème minute par Igor Tudor. Une fois remplacé, l’Argentin avait assisté à la victoire de son équipe.

«Leo est un joueur fantastique»

« Je suis vraiment désolé. Leo est un joueur fantastique, vraiment. Je n'aime pas ce qu'il s'est passé. C'est une personne fantastique mais j'ai senti qu'il fallait le sortir. Il y avait un risque de prendre un deuxième jaune et j'ai dit à mon assistant que même si on arrivait bientôt à la mi-temps, il fallait le sortir. Ce n'est pas parce qu'il jouait mal, je lui ai dit d'ailleurs, on craignait un deuxième jaune », avait déclaré l’entraîneur de l’OM pour justifier cette décision.

Plus à l’aise loin de Marseille ?