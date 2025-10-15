Il signe à l'OM, c'est déjà le calvaire avec De Zerbi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Titularisé par Roberto De Zerbi lors des premiers matchs de la saison, l'international anglais n'a pas joué la moindre minute contre le Real Madrid et le PSG. Comme il l'a avoué lui-même, Angel Gomes a mal vécu cette période.

OM : Gomes était remplaçant contre le Real et le PSG Pour les premiers matchs de la saison, Angel Gomes a été titularisé par Roberto De Zerbi. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans était sur le banc des remplaçants contre le Real Madrid et le PSG, et il n'a pas joué la moindre minute lors de ces chocs. Lors d'un entretien accordé au Phocéen, Angel Gomes s'est livré sur ces choix de l'entraineur de l'OM.