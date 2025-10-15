Il signe à l'OM, c'est déjà le calvaire avec De Zerbi !

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Titularisé par Roberto De Zerbi lors des premiers matchs de la saison, l'international anglais n'a pas joué la moindre minute contre le Real Madrid et le PSG. Comme il l'a avoué lui-même, Angel Gomes a mal vécu cette période.
OM : Gomes était remplaçant contre le Real et le PSG
Pour les premiers matchs de la saison, Angel Gomes a été titularisé par Roberto De Zerbi. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans était sur le banc des remplaçants contre le Real Madrid et le PSG, et il n'a pas joué la moindre minute lors de ces chocs. Lors d'un entretien accordé au Phocéen, Angel Gomes s'est livré sur ces choix de l'entraineur de l'OM.
«En tant que joueur, c’est toujours difficile»
« Après les matchs contre le Real Madrid ou le PSG, le coach nous avait expliqué que ton absence était liée à des choix tactiques. Comment tu l’as vécu ? Je pense que c’était une décision tactique du coach, oui. Parfois, l’entraîneur voit des choses que moi je ne vois pas, ou que les supporters ne voient pas. Il a beaucoup d’expérience. En tant que joueur, c’est toujours difficile, parce que tu veux jouer tous les matchs. Mais tu dois comprendre ça et continuer à travailler. Le but, c’est que la prochaine fois, ce soit plus difficile pour lui de faire son choix. Mon travail, c’est de rendre la décision du coach compliquée quand il compose son équipe », a confié Angel Gomes, le numéro 8 de l'OM.