Il s’est sacrifié pour l’OM, il s’explique

L'OM va avoir un nouveau visage la saison prochaine. Après le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria va devoir trouver un nouveau coach, avec des nouvelles idées de jeu. Le prochain entraîneur voudra sans doute aussi recruter des joueurs. Mattéo Guendouzi pourrait lui rester à Marseille si le nouveau coach veut l'utiliser à son poste de préférence, ce qui n'était pas le cas du Croate.

Pablo Longoria n'est pas près de partir en vacances. Alors que la saison marseillaise était sur le point de se finir, Igor Tudor a décidé de quitter le club marseillais. L'Espagnol doit donc trouver un coach et il doit se dépêcher, car l'OM va reprendre plus tôt que les autres. Les olympiens peuvent encore essayer d'arracher une qualification en Ligue des Champions avant le début du championnat.

Guendouzi sera-t-il encore à l'OM la saison prochaine ?

Pour tenter de décrocher son billet pour la Ligue des Champions, l'OM ne sait pas encore s'il pourra compter sur Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain est annoncé partant, notamment du côté de l'Angleterre. Mais la donne pourrait changer avec le départ d'Igor Tudor.

OM : Payet refuse une offre de transfert complètement folle https://t.co/fMLkgChIar pic.twitter.com/l4ZujgBpyU — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Tudor n'utilisait pas Guendouzi dans sa position préférentielle