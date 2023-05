Il se paye l’OM et fait une grosse révélation

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM pouvait mettre la pression sur le RC Lens en cas de succès à Lille samedi soir, le scénario idéal ne s’est absolument pas produit. Battu 2-1, Marseille a quasiment dit adieu à la deuxième place du championnat. Paulo Fonseca a expliqué la tactique mise en place pour faire tomber le club olympien.

L’OM a sûrement dit adieu à la deuxième place du championnat. Battu samedi soir sur la pelouse du LOSC, le club olympien a laissé l’opportunité au RC Lens de creuser l’écart. Une défaite difficile à encaisser pour l’OM qui avait pourtant ouvert le score en première mi-temps grâce à un but de Jonathan Clauss. Mais dans le second acte, les Lillois de Paulo Fonseca ont pris le dessus sur l’OM.

Le LOSC a changé de système

En conférence de presse, l’entraîneur du LOSC a expliqué de quelle manière il a abordé ce match sur le plan tactique : « Nous avons changé notre système parce que nous devions bloquer les Marseillais sur les côtés, là où ils sont très forts, et je pense que ce système nous a aidé à le faire [...] Nous savions avant le match qu'il n'allait pas y avoir beaucoup d'occasions. Trois ou quatre fois, on aurait pu faire mieux offensivement en première période sur certaines situations. Nous avons parlé à la mi-temps sur ce que nous devions améliorer et en deuxième mi-temps, nous avons eu plus d’occasions ».

