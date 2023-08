Il réalise son rêve à l’OM, c’est déjà historique

Arnaud De Kanel

Il ne pouvait pas rêver mieux. Titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 vendredi, Emran Soglo a parfaitement sauté sur l'occasion puisqu'il a ouvert le score pour l'OM d'une belle frappe du gauche. Le jeune marseillais a réalisé son rêve et il est surtout entré dans l'histoire de son club.

Il y a des histoires qui rappellent la beauté du football plus que d'autres, celle d'Emran Soglo en fait partie. Le jeune marseillais revient de loin. Passé par Sucy FC, l'US Lusitanos Saint-Maur, le RC Joinville (-2013), de nouveau l'US Lusitanos Saint-Maur (2013-2015), le natif de Créteil s'était envolé pour Chelsea à l'âge de 10 ans. Il a ensuite connu divers problèmes familiaux, puis il a refusé une offre de contrat de Chelsea en 2022. Après une courte descente aux enfers, l'OM est venu le sauver en lui proposant un contrat. Après un passage chez les U19, Soglo a évolué avec la B avant de connaître les joutes du très haut niveau grâce à Marcelino. Titularisé d'entrée face à Metz, il a inscrit son premier but sous les couleurs de l'OM. Un rêve devenu réalité pour lui, une situation plus vue depuis près de 18 ans pour le club phocéen.

«Ça a toujours été un rêve pour moi et aujourd’hui c’est devenu une réalité»

Auteur du premier but de la rencontre face à Metz, Emran Soglo a réalisé l'un de ses plus grands rêves. « C’est une immense fierté de marquer mon premier but à l’Olympique de Marseille. Ça a toujours été un rêve pour moi et aujourd’hui c’est devenu une réalité. Je n’ai même pas les mots. Je suis déçu du résultat, mais on doit continuer à travailler et la semaine prochaine ce sera mieux », confiait-il dans des propos rapportés par L'Equipe .

OM : Un transfert à 7M€ prend forme https://t.co/fjkTe1XiYU pic.twitter.com/R66qHsfsI1 — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

A 18 ans, 1 mois et 7 jours, Soglo est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'OM en Ligue 1. Les Phocéens n'avaient plus vu cela depuis Samir Nasri et son but face au LOSC le 11 janvier 2005 à 17 ans, 6 mois et 16 jours. Frédéric Meyrieu complète le podium grâce à son but inscrit face à Toulouse le 27 mai 1986 à 18 ans, 1 mois et 13 jours.

Le top 10 des plus jeunes buteurs de l'histoire de l'OM en Ligue 1

1 - Samir Nasri, le 11 janvier 2005 face au LOSC, à 17 ans, 6 mois et 16 jours.

2 - Emran Soglo, le 18 août 2023 face au FC Metz, à 18 ans, 1 mois et 7 jours.

3 - Frédéric Meyrieu, le 22 mars 1986 face au Toulouse FC, à 18 ans, 1 mois et 13 jours.

4 - Marc Pascal, le 27 mai 1980 face au Stade Brestois, à 18 ans, 2 mois et 22 jours.

5 - Jordan Ayew, le 6 décembre 2009 face au FC Lorient, à 18 ans, 3 mois et 5 jours.

6 - Joël Cantona, le 11 avril 1986 face aux Girondins de Bordeaux, à 18 ans, 5 mois et 16 jours.

7 - Michel N'Gom, le 15 février 1978 face aux Girondins de Bordeaux, à 18 ans, 7 mois et 24 jours.

8 - Benoît Cauet, le 19 février 1988 face au Racing Club de France, à 18 ans, 9 mois et 17 jours.

9 - Gérard Bacconnier, le 26 novembre 1977 face au Nîmes Olympique, à 18 ans, 10 mois et 9 jours.

10 - Maxime López, le 10 décembre 2016 face à Dijon, à 19 ans et 6 jours.