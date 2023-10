Il raconte son clash avec l’entraîneur de l’OM

Thibault Morlain

Avant d’arriver sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a été l’entraîneur d’autres clubs en Europe. L’Italien a notamment connu une expérience du côté de l’Espagne en officiant à Valence. Au sein du club Che, Gattuso avait notamment sous ses ordres un certain Mouctar Diakhaby et il y a notamment eu un accrochage entre les deux hommes. Un événement sur lequel est revenu l’ancien joueur de l’OL.

Evoluant aujourd’hui à Valence, Mouctar Diakhaby a notamment eu l’occasion d’avoir un certain Gennaro Gattuso comme entraîneur. Avant d’être sur le banc de l’OM, l’Italien a donc officié à la tête du club Che. Et entre Diakhaby et Gattuso, il y a eu quelques étincelles. Un clash avait notamment éclaté en octobre 2022 lors d’une rencontre entre Osasuna et Valence. Alors que le défenseur central s’était fait expulser alors qu’il était sur le banc de touche, Gennaro Gattuso n’avait pas caché sa colère suite à ce carton rouge.

« Il ne m'en a pas voulu forcément pour ça »

Dans des propos accordés au Phocéen , Mouctar Diakhaby est revenu sur ce moment de tension avec Gennaro Gattuso. Le joueur de Valence explique alors : « Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que de ma part, ça n'a pas été très intelligent parce qu'il venait de me sortir, c'était la fin du match, vu que j'avais pris un carton. Et puis sur une contestation toute bête d'un joueur de Osasuna à l'encontre d'un de mes coéquipiers, on s'est tous levés sur le banc pour contester la faute. Malheureusement, l'arbitre, vu qu'il m'avait un peu pris en grippe sur le terrain, m'a sorti un deuxième jaune et m'a exclu. On a tous vu la réaction de Gattuso, qui est, à mon sens, légitime. Mais après, ça s'est bien passé, il ne m'en a pas voulu forcément pour ça ».

« C'est quelqu'un d'assez vrai »