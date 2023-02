«Il ne doit plus porter le maillot de l'OM» : Il pousse un énorme coup de gueule

Thibault Morlain

Sous l'impulsion d'Igor Tudor, l'OM réalise une énorme saison. Le club phocéen pointe aujourd'hui à la 2ème place de Ligue 1, à 5 points du PSG. De quoi faire dire à certains que les Marseillais jouent le titre de champion, mais voilà, sur la Canebière, on se veut prudent au moment d'évoquer la lutte pour le titre. De quoi agacer Eric Di Meco, ancien de l'OM.

L'OM joue-t-il le titre en Ligue 1 ? D'un point de vue comptable et sportif, le club phocéen est un sérieux rival pour le PSG. En effet, les Phocéens ne sont qu'à 5 points des Parisiens, tout en étant sur une bien meilleure dynamique. Oui, mais voilà, le mot titre pourrait bien être tabou à l'OM. C'est Florent Germain, journaliste pour RMC , qui l'expliquait récemment : « A Marseille, il n’y a pas cette enflammade. (…) Au sein de l’OM, c’est devenu un mot tabou le mot titre. Il y aura des consignes aux joueurs de ne pas trop prononcer le mot parce que nous (les journalistes) on est là, on pose les questions. Le mot champion va être tabou. Vous verrez. Les joueurs et Igor Tudor vont l’esquiver. En interne, le club, les dirigeants, les joueurs sont briefés par la communication. Ils ne veulent pas de gros titres dans les journaux ».

«Il peut y aller» : Zidane à l’OM, à une condition https://t.co/AhhIxNBs6D pic.twitter.com/RRoJAgkbf8 — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Ça m'énerve »

Du côté de l'OM, on reste donc prudent quand il s'agit d'évoquer le titre de champion de France. Une communication qui ne plait clairement pas à Eric Di Meco. Ainsi, au micro de RMC , l'ancien de l'OM a poussé un énorme coup de gueule à ce sujet, lâchant : « Si y'en a un dans cette équipe qui ne croit pas au titre, il ne doit plus porter le maillot de l'OM. C'est pour ça que ça m'énerve. On annonce pas qu'on va être champion. Tu portes le maillot de l'OM, tu es à 5 points de Paris avec les matchs qu'ils font ... ».

« Si y'en a qui pensent pas qu'ils peuvent être champions... »