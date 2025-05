«Il m’a défoncé», gros clash à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien attaché de presse du PSG et de l'OM, Yann Guérin est revenu sur son incroyable parcours. Courtisé par de nombreuses équipes de Ligue 1 au début des années 2000, le jeune homme n'avait pas hésité une seule seconde en choisissant le club marseillais, celui de ses rêves. Mais ces débuts au sein de la formation ont été plutôt mouvementés.

« L’OM était mon club de rêve »

« C’est par défaut, mais en même temps calculé. Mon rêve petit était de joueur professionnel, mais j’ai vite compris qu’il fallait choisir l’école plutôt que le foot. Mais je me suis fixé comme objectif de travailler dans un club. Le monde de la communication est devenu une évidence et j’ai essayé de rentrer dans un club par ce biais. J’ai eu la chance de rejoindre l’OM en stage lorsque j’avais 21 ans. L’AS Monaco et Sochaux étaient venus, mais l’OM était mon club de rêve » a confié Guérin.

L'erreur qui aurait pu lui coûter cher

Mais ses débuts à l’OM ont été délicats. Arrivé en tant que stagiaire, le jeune homme a été rappelé à l’ordre par l’attaché de presse du club. « Ma première conférence de presse est celle de Wilson Oruma. Je suis sur l’estrade. Et pendant qu’il parle, je fais une photo à côté, comme un enfant, un fan. Mon responsable de stage, qui était l’attaché de presse, m’a complètement défoncé » a-t-il lâché.