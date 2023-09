Il l’annonce, voilà le problème de l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM est en pleine tempête ces derniers jours. Mercredi, Marcelino a décidé de dire stop au vu de l’atmosphère délétère autour de la direction de l’OM et de son ami le président Pablo Longoria qui ont tous été menacés par les supporters. Longoria s’est longuement livré à La Provence en dénonçant le vrai problème de l’OM, qui est tout autre.

Très touché par tout ce qui se passe à l’Olympique de Marseille cette semaine, Pablo Longoria a pris la décision de vider son sac à La Provence dans un « besoin de m’exprimer » clairement affiché par le président de l’OM. Poussé vers la sortie par les groupes de supporters lors de la réunion entre les parties concernées lundi soir, Longoria a assuré qu’il allait rester en place. Mais il y a un problème plus profond que les fans de l’OM selon lui.

«Il y a trop d’intérêts individuels autour de l’OM»

« Je ne parle pas du pouvoir des groupes de supporters. Il faut comprendre qu’à Marseille, les groupes de supporters font partie de la culture de la ville. C’est la manière de vivre le football. Et c’est une force pour l’équipe. Je parle plutôt de mécanismes animés par d’autres intérêts. Et je ne parle pas de quelqu’un en particulier. Ce que je dénonce c’est qu’il y a trop d’intérêts individuels autour de l’OM, dans beaucoup de domaines. Et je me répète, je ne dis pas que ce sont les groupes de supporters » . a tenu à souligner Pablo Longoria lors de l’entretien avec le quotidien régional qui a duré deux heures.

L'OM choisit le successeur de Marcelino, il annonce du lourd https://t.co/S7r1MMCgO8 pic.twitter.com/V5fxBMGNbu — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«On te dit : ’Si tu vas là-bas, j’ai un dossier sur toi ; si tu fais ça, je vais sortir quelque chose dans la presse»