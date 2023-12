Il lâche une punchline sur la vente de l’OM !

Thomas Bourseau

Frank McCourt ne dément plus publiquement ou par son service communication les rumeurs étalées dans la presse au sujet d’un rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens. La cause serait simple : son avis a évolué sur la question et l’investissement serait d’ailleurs moindre pour les Saoudiens.

Ces dernières années, il est occasionnellement question d’un éventuel rachat de l’OM. Publiquement et en privé, Frank McCourt avait toujours pris le soin de démentir toute volonté de sa part de céder l’Olympique de Marseille, club que l’homme d’affaires américain avait pu acquérir à l’automne 2016.

«Pour lui, c'est juste une emmerde d'avoir l’OM»

Que ce soit la tentative conjointe de Mohamed Ayachi Ajroudi et de Mourad Boudjellal en 2020 ou bien celles d’investisseurs saoudiens ces derniers mois, le propriétaire de l’OM niait en bloc. Néanmoins, le10sport.com vous révélait le 15 novembre dernier que Frank McCourt tablait sur une vente de l’OM entre 300 et 350M€. Daniel Riolo, éditorialiste de RMC , est même allé plus loin en expliquant que McCourt réclamerait 400M€ pour passer la main. « C'est une affaire de prix, parce qu'il en veut un peu cher, il réclame 400M€. Quand il est venu, il avait des business dans la ville, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Pour lui, c'est juste une emmerde d'avoir l'OM. Donc si quelqu'un met l'oseille, évidemment qu'il vend l’OM ».

«Ce dossier OM ne représente que dalle pour les Saoudiens»