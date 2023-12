Il jubile et donne rendez-vous à l’OM

Hugo Chirossel

Ce lundi soir à Paris avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. C’est à ce stade de la compétition que les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice et c’est donc le cas de l’OM, qui sera opposé à l’US Thionville-Lusitanos. François Ventrici, président du pensionnaire de National 3, a hâte d’affronter les Olympiens.

35 ans après son dernier sacre en Coupe de France, cette année sera-t-elle la bonne pour l’OM ? Le club marseillais n'a plus remporté cette compétition depuis 1989 et a laissé filer sa chance la saison dernière. Après avoir éliminé le Stade Rennais et le PSG, l’OM a chuté face à Annecy en quart de finale.

«On voulait jouer l'OM»

Comme les autres clubs de Ligue 1, l’OM fait son entrée en lice en 32es de finale de la Coupe de France, dont le tirage au sort a justement eu lieu ce lundi. Et c’est l’US Thionville-Lusitanos qui recevra les Olympiens, une grande joie pour son président, François Ventrici : « On voulait jouer l'OM. C'est extraordinaire . »

«Je suis ravi pour la ville, les bénévoles»